Бывший тренер Шараповой назвал ее великой спортсменкой

Бывший тренер российской теннисистки Марии Шараповой Майкл Джойс рассказал «Известиям» о годах работы с ней и назвал россиянку удивительным человеком и великой спортсменкой. Ранее в среду 32-летняя теннисистка объявила о завершении карьеры.

Джойс рассказал, что тренировал россиянку с ее 17 до 24 лет.

«С ее 17 лет, каждый день вместе, было удивительно наблюдать, как она выкладывается на 100%, как хочет работать и учиться новому. Это был хороший период для меня, как для тренера, и для нее, как игрока», — поделился специалист.

Он добавил, что пережил с Шараповой и тяжелые времена, когда она перенесла операцию на плече.

«Я был рядом с ней, когда она восстанавливалась и возвращалась, это были непростые времена для нее. Ей потребовался год и полтора, чтобы вернуться. Та работа, которую она проделала, была впечатляющей. Потому как доктора не были уверены, что она когда-нибудь сможет вернуться в прежнюю форму. Ее готовность тяжело работать, воля и желание делать всё возможное, чтобы вернуться, впечатляли», — рассказал тренер.

Он добавил, что его поражала моральная устойчивость российской теннисистки.

«Все было непросто, но она продолжала бороться. Я всегда знал, что она выложится на 110%. Это все, о чем может просить тренер», — отметил Джойс.

Он добавил, что Шарапова всегда отличалась упрямством, и это было тяжело для него как для тренера.

«Ты пытаешься заставить ее делать некоторые вещи, попробовать что-то, а она 10 раз спросит, зачем ей нужно это делать. И ты должен всегда быть к этому готов, должен пытаться ее убедить. И это иногда занимает много времени. Но это часть характера, которая также делает ее великой спортсменкой», — сказал специалист.

Шарапова начала спортивную карьеру в 2000 году, победив в возрасте 13 лет на соревновании Eddie Herr International Junior Tennis Championships для 16-летних спортсменок. Она является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Шарапова пять раз побеждала на турнирах серии «Большого шлема», дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон. На текущий момент она занимает 373-е место в рейтинге WTA.