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Репортер ABC отстранен за критику на камеру инфополитики телекомпании

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Фото: twitter.com
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ABC временно отстранила от исполнения обязанностей журналиста Дэвида Райта за то, что он критически отозвался о редакционной политики телекомпании, поставив под сомнение ее беспристрастность в разгар предвыборной кампании в США. Сообщение об этом распространила в среду, 26 февраля, пресс-служба телеканала.

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Как следует из документа, действие, разрушающее репутацию беспристрастного СМИ, наносит ему вред. «Дэвид Райт был отстранен и, чтобы избежать любого намека на вероятность пристрастного отношения к нему, будет переведен из подразделения освещения политических событий после возобновления работы», — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Поводом для отстранения стала публикация видео, на котором Райт высказывает свои взгляды освещения первичных выборов, прошедших в штате Нью-Гемпшир 11 февраля.

Ранее в среду стало известно, что американский сенатор-демократ Берни Сандерс вырвался в лидеры по популярности у афроамериканцев среди кандидатов в президенты США от Демократической партии. Именно он лидировал на прошедших 11 февраля праймериз Демократической партии США в Нью-Гэмпшире по результатам с 90% участков для голосования.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.

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