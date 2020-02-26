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В Госдуме предложили наказание за пропаганду наркотиков в Сети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подготовил проект поправок в статью 230 Уголовного кодекса РФ (склонение к потреблению наркотических средств). Законопроект предусматривает уголовную ответственность за пропаганду в интернете, срок наказания предусматривается от 12 лет, сообщил Пискарев.

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«Учитывая, что интернет существенно повышает степень общественной опасности данного деяния, предлагается ужесточить ответственность за него путем повышения нижнего предела санкции, предусмотренной УК РФ, до 12 лет лишения свободы», — цитирует парламентария в среду, 26 февраля, ТАСС.

Максимальное наказание по этой статье — 15 лет.

Законопроект направлен в правительство и Верховный суд для получения официальных отзывов, добавил депутат. По его мнению, принятие поправок поможет очистить интернет от сайтов и страниц, предлагающих купить наркотики.

Ранее в феврале Пискарев заявил, что возглавляемая им комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, поддерживает идею увеличения срока уголовной ответственности до 20 лет за вовлечение несовершеннолетних в оборот наркотиков.

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