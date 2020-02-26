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Российские фигуристы Забияко и Энберт завершили карьеру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов россияне Наталья Забияко и Александр Энберт объявили о завершении спортивной карьеры. Об этом 26 февраля сообщило «РИА Новости».

О завершении выступлений они объявили на шоу фигуристов в Москве. После объявления Забияко поблагодарила Энберта, назвав его «лучшим партнером в этой Вселенной».

В октябре 2019 года Энберт сообщил, что приостанавливает карьеру в связи с отсутствием медицинского доступа к соревнованиям и тренировкам. Тогда он рассказал, что ему позволена только аэробная нагрузка с невысоким пульсом — до 140 ударов в минуту. С тех пор ситуация не изменилась.

Пара Забияко и Энберт завоевали серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчане в 2018 году. В том же году они стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. Также они заняли третье место на чемпионате мира 2019 года, командном чемпионате мира 2019 года, и дважды завоевали бронзу чемпионата России, еще один раз пара взяла серебряную награду национального первенства.

Ранее в этот же день о завершении карьеры объявила российская теннисистка Мария Шарапова.

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