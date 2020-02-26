Видеозапись опровергла наезд Porsche на охранника в Москве

Происшествие с участием иномарки и охранника, случившееся на Новом Арбате в Москве, попало в объективы видеокамер. Запись в среду, 26 февраля, оказалась в распоряжении РЕН ТВ.

Как видно на кадрах мужчина упал сам прямо перед проезжающей мимо машиной. При этом охранник едва не попал под колеса автомобиля. До прибытия медиков очевидцы оказали ему первую медицинскую помощь.

Ранее в интернете появилась информация, что на парковке у одного из зданий охранник упал перед автомобилем Porsche. Это подавалось как наезд иномарки на человека.

Как уточнили в столичном главке полиции, у сотрудника службы безопасности случился приступ.

«Сотрудник, работающий на парковке на Новом Арбате, не был сбит автомобилем, — пояснили «Известиям» в пресс-службе АМПП. — У него резко ухудшилось самочувствие, на скорой помощи он был доставлен в больницу, находится под присмотром врачей. Мы со своей стороны окажем ему необходимую помощь».