В украинских школах появится предмет «защита Украины»
Украинские школьники будут проходить курс защиты Украины вместо предмета «защита Отечества». Соответствующее постановление было опубликовано на сайте украинского правительства 26 февраля.
«Наше образование долго наследовало советскую парадигму, и предмет «защита Отечества» — одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не удосужились заменить абсолютно советское название предмета «защита Отечества» на «защита Украины», — пояснила министр образования и науки Анна Новосад.
Предмет будет изучаться в 10–11-х классах школы. В рамках курса ученики будут получать «знания и умения для обороны страны» и навыки для действий в чрезвычайных ситуациях. По словам Новосад, новый предмет позволит сделать знания в данной области системными.
Ранее, 6 февраля, Верховная рада Украины не поддержала инициативу об отмене закона, который предусматривает сокращение обучения в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском.