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В украинских школах появится предмет «защита Украины»

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Украинские школьники будут проходить курс защиты Украины вместо предмета «защита Отечества». Соответствующее постановление было опубликовано на сайте украинского правительства 26 февраля.

«Наше образование долго наследовало советскую парадигму, и предмет «защита Отечества» — одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не удосужились заменить абсолютно советское название предмета «защита Отечества» на «защита Украины», — пояснила министр образования и науки Анна Новосад.

Предмет будет изучаться в 10–11-х классах школы. В рамках курса ученики будут получать «знания и умения для обороны страны» и навыки для действий в чрезвычайных ситуациях. По словам Новосад, новый предмет позволит сделать знания в данной области системными.

Ранее, 6 февраля, Верховная рада Украины не поддержала инициативу об отмене закона, который предусматривает сокращение обучения в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском.

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