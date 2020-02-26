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Пентагон решил не затевать с Россией гонку вооружений

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Фото: Global Look Press
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Соединенные Штаты не стремятся к гонке ядерных вооружений с Россией. Об этом в среду, 26 февраля, заявил на слушаниях в комитете по делам армии в палате представителей конгресса США министр обороны США Марк Эспер.

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По его словам, Пентагон не пытается добиться с Россией паритета по принципу «система за систему». Так он прокомментировал модернизацию американского ядерного арсенала.

«Однако нам необходимо иметь основополагающие элементы [ядерного вооружения], чтобы сохранять безопасность Америки», — добавил Эспер, выдержки из речи которого опубликованы на странице Пентагона в Twitter. Как он отметил, все составные части ядерной триады дополняют друг друга.

22 февраля в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты провели «мини-учения», в рамках которых они нанесли сымитированный ответный ядерный удар по территории России. Маневры проводились в Небраске.

В российском МИДе осудили эти действия, отметив, что вместо проработки системы контроля над вооружениями Вашингтон отдал предпочтение «крайне опасной игре».

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