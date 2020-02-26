Визы на Шри-Ланку снова сделали бесплатными для россиян

Власти Шри-Ланки возобновили до 30 апреля программу по отмене платы за визы для граждан 48 государств, в том числе России. Об этом сообщает в среду, 26 февраля, сайт Ассоциации туроператоров (АТОР).

С сегодняшнего дня получение визы как онлайн, так и в посольстве и по приезде вновь становится бесплатным. На сайте ETA (портал, через который официально оформляется электронная виза на Шри-Ланку) заработала процедура бесплатного оформления виз для россиян.

«На текущий момент пока [выдача виз бесплатна] до конца апреля, но это пока не окончательная дата. Всё будет зависеть от решения правительства дальше», — цитирует ТАСС представителя посольства Шри-Ланки.

По ее словам, подобные меры направлены на продвижение Шри-Ланки в качестве туристического направления среди россиян.

С 1 августа 2019 года власти Шри-Ланки отменили плату за визы для граждан 45 государств. Программа действовала в течение шести месяцев и закончилась 1 февраля 2020 года. 14 февраля кабинет министров Шри-Ланки принял решение продлить режим безвизового въезда.