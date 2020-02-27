Форпост Балтии: ГАБТ и Третьяковка переместились к западной границе

Первый спектакль филиал Большого театра в Калининграде даст в декабре 2023 года, а цены на билеты будут в разы ниже московских. Об этом заявил гендиректор ГАБТа Владимир Урин. Он рассчитывает, что постановки филиала привлекут не только жителей региона, но и туристов из Европы. Главная задача на сегодня — подготовка кадров, полагает министр культуры Ольга Любимова. А гендиректор Третьяковской галереи Земфира Трегулова уверена, что ее филиал окончательно превратит город в западный культурный форпост. Обо всем этом они рассказали «Известиям» во время путешествия на остров Октябрьский. Именно там создается самый западный в России культурно-образовательный комплекс.

Сквозь лужи и цемент

Погода не располагала к мероприятиям на свежем воздухе. Но как только гости собрались для торжественной церемонии, на небе появилось солнце. «Добрый знак», — заметил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, которого пригласили освятить благое начинание. Руководители культуры, мэр города и строители заложили в основание комплекса кирпичи с именными табличками. Не жалея обуви, чиновники с энтузиазмом шагали через лужи и цементный раствор. Строители демонстрировали готовность образовательных объектов, интернатов и жилья для сотрудников. Хореографическая академия готова на 34%, Центральная музыкальная школа (ЦМШ) — на 50%. Краны поднимали стройматериалы на несколько этажей жилых корпусов. В фундамент Высшей школы музыкального и театрального искусства (филиала Российского государственного института сценических искусств — РГИСИ), Большого театра и Третьяковки вбивали сваи.

Фото: пресс-служба Правительства Калининградской области

Главный вопрос — окупятся ли вложенные средства? Кто будет здесь работать, насколько оригинальными окажутся спектакли и выставки? Наконец, кто будет посещать Большой и Третьяковку? Калининград — город небольшой. По данным муниципалитета, четыре местных театра в 2019 году приняли около 200 тыс. человек, а 18 местных музеев — 986,3 тыс. Для сравнения: Историческую сцену ГАБТа за тот же период посетили 365,1 тыс. зрителей, новую — 197,4 тыс. Третьяковскую галерею — 2,835 млн человек.

Тем не менее Зельфира Трегулова сообщила «Известиям», что филиал будет крайне востребованным, хотя и не слишком вместительным: его площадь составит 17 тыс. кв. м. Это примерно треть здания Новой Третьяковки на Крымском Валу.

Фото: пресс-служба Правительства Калининградской области

— Мы анализировали ситуацию, и каждый год делаем в этом регионе выставки, даже если это выставка одной картины, — рассказала она. — Привозили сюда шедевры первого порядка: «Московский дворик» Поленова, «Портрет дочерей Шаляпина» Коровина. В отличие от таких городов, как, например, Нижний Новгород, Саратов и Самара, в Калининграде нет большого художественного музея с серьезной коллекцией русского искусства. Здесь есть местный художественный музей, но, конечно, его активность и его коллекция не могут перекрыть потребности, которые существуют сегодня в регионе.

Звезды и ресурсы

Намного сложнее выглядит ситуация с Большим театром. Уже понятно, что репертуар первого и пока единственного филиала ГАБТа далеко не сразу будет оригинальным.

— Надо реально смотреть на вещи, — признался «Известиям» Владимир Урин. — Первое время наполнение афиши в Калининграде может подразумевать перенос каких-то спектаклей Большого театра, но, конечно, цель совсем другая. Необходимо будет сформировать в Калининграде собственное художественное руководство и коллективы, способные вести и воплощать самостоятельную творческую программу.

Создание их невозможно без собственных кадров, для этого в городе появятся филиалы Московской академии хореографии, ЦМШ и РГИСИ. При этом упор, считает Ольга Любимова, надо делать на образование детей.

Фото: пресс-служба Правительства Калининградской области

— Очень важный аспект — подготовка педагогов, — поделилась она с «Известиями». — Они будут подбираться из Калининграда и ближайших регионов. За местными учителями безусловный приоритет. Уровень в филиале ГАБТа не должен быть ниже, чем в столице.

Другой вопрос, что, получив образование, выпускники будут стремиться в столицы или за рубеж. Распределения, как в советские времена, сейчас нет. Обязать их работать в Калининграде невозможно. Выход, по мнению министра, в правильной репертуарной политике. Она должна быть такого уровня, чтобы молодым артистам хотелось остаться в Балтии.

— Представляете, какая сложная перед нами сейчас стоит задача, — сказала министр. — Если новое хореографическое училище действительно воспитает звезду, то, оставаясь звездой Калининградского Большого театра, она будет гастролировать по всему миру. У детей из этого региона должна быть такая возможность.

Но она в перспективе, а пока ГАБТу в Калининграде придется заняться самостоятельным подбором кадров. Владимир Урин собирается объявить конкурс — сначала в регионе, а если спрос не будет удовлетворен, по всей России. Нужны артисты балета, вокалисты. Пока их не будет, Большой театр должен помогать филиалу всеми своими ресурсами. Сможет ли калининградский Большой зарабатывать? Тоже проблематично. По меркам мегаполисов, город маленький. Но на спектакли, считает Владимир Урин, смогут приезжать жители близлежащих населенных пунктов, — и главное, достаточно большой поток туристов из Европы, которым либо накладно, либо не хочется лететь в Москву.

Фото: пресс-служба Правительства Калининградской области

— Мы специально не делали большой зрительный зал, а порекомендовали организовать 950 мест, как на нашей Новой сцене. Думаем, если удастся сформировать интересный творческий коллектив, то у него найдутся свои любители и зрители. Тогда колоссальные средства, который вкладываются в это проект, не будут потрачены зря, — надеется гендиректор ГАБТа.

Пока же ценителей прекрасного Большой театр порадовал в Янтарь-холле в Светлогорске. Пригласил на гала-концерт солистов оперной и балетной труппы. Для создания атмосферы, приближенной к аналогу, сцену оформили историческим занавесом и колосниками с надписью «Россия». Из 3,3 тыс. сотрудников театра в Калининград приехали 220 — солисты, хор и оркестр. Ну, а первый спектакль филиала Большого театра в своих стенах на острове Октябрьский состоится уже в декабре 2023 года.