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Эксперты рассказали о будущем немецкого автопрома

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Фото: ТАСС/Hendrik Schmidt/dpa/picture-alliance
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К 2030 году 410 тыс. задействованных в автопроме немцев могут лишиться работы. Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении «Известий» отчете Национальной платформы будущего мобильности.

Чтобы сократить выбросы CO2, главные автомобильные концерны Германии развивают «зеленые» технологии. Однако если в классическом автопроме для изготовления определенной запчасти нужно около 10 сотрудников, то при производстве электрокаров хватит и одного. Согласно исследованию Edelman Trust Barometer, 73% трудоспособного населения ФРГ боятся потерять работу из-за технологической революции.

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20 февраля суд в Германии разрешил продолжить вырубку 91 га Бранденбургских лесов для строительства первого европейского завода электромобилей Tesla. Даже немецкая Партия зеленых выступила за необходимость такой жертвы ради будущего без бензина. Уже летом 2021 года в муниципалитете Грюнхайде начнется производство электромобилей.

Некоторые считают, что, добравшись до самого сердца немецкого автопрома, основатель Tesla Илон Маск «обижает» Германию. Другие говорят, что иностранец таким образом простимулирует развитие технологий ФРГ. Кроме того, ряд специалистов называет потерю рабочих мест нормальным процессом для современной экономики, поскольку только так можно остаться на рынке.

Тем временем на сайте баварской радиостанции Der Bayerische Rundfunk 20 февраля вышла статья, в которой приведены истории немецких рабочих. Они не собираются приобретать электрокары в ближайшее время, а думают, как найти столь прибыльную работу.

На федеральном уровне существуют программы переквалификации, но полностью обезопасить граждан от структурных изменений невозможно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

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