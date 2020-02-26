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В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

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Фото: twitter.com
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Харьковский горсовет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба совета.

Инициативу о возвращении проспекту исторического названия поддержали 52 депутата. По словам секретаря топонимической комиссии Алексея Хорошковатого, совет поддержал мнение горожан, а также обращение ветеранских организаций. 86% местного населения выступили за переименование проспекта в честь советского полководца в ходе электронного голосования, пишет RT.

Мэр Харькова Геннадий Кернес подчеркнул, что решение горсовета не противоречит закону о декоммунизации, поскольку он не распространяется на памятники, связанные с освобождением Украины от нацистов.

«Согласно военной экспертизе, Георгий Жуков принимал участие в изгнании нацистских оккупантов с Украины в ходе Второй мировой войны. В рамках своих полномочий и в законодательном поле будем продолжать отстаивать право харьковчан на историческую память», — приводит телеканал «Звезда» слова чиновника.

С 2015 года на Украине активно проходит «декоммунизация», в рамках которой переименовывают города и улицы, названные в честь советских государственных деятелей. Проспект Маршала Жукова в Харькове переименовали в мае 2016 года. В сентябре 2019 года окружной городской суд признал переименование незаконным и отменил это решение. 2 июня прошлого года памятник маршалу Жукову в Харькове повалили активисты организации «Национальный корпус» и экстремисты из «Правого сектора» (обе организации запрещены в России). Инцидент произошел во время съезда партии «Доверяй делам». В феврале 2020 года минкульт Украины отказался считать бюст Жукова в Харькове памятником.

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