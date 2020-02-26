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Водителей в Москве призвали пересесть на общественный транспорт из-за осадков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Московских водителей призвали отказаться от поездок на личном автотранспорте и пересесть на общественный из-за дождя со снегом и гололедицы. Об этом 26 февраля сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Также автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и скорость движения, а в вечерний час пик пересесть на метро, МЦК или МЦД, пишет агентство городских новостей «Москва».

По прогнозам синоптиков, максимальная температура в Москве в среду составит от +1 до +3 градусов. Также город накрыли осадки в виде мокрого снега, напоминает РИАМО.

Ранее 26 февраля в московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.

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