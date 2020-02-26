Путин согласился закрепить в Конституции роль предпринимательства

Малый и средний бизнес развивается в России не так, как хотелось бы, поскольку многие считают бизнесменов жуликами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в среду, 26 февраля.

На встрече с рабочей группой глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин предложил закрепить в Основном законе обязанность правительства по содействию развитию бизнеса в России. Путин полностью поддержал идею.

Российский лидер отметил, что только что побывал на ежегодном подведении итогов работы МВД России. «И там говорил об этом, и всегда стараюсь об этом говорить. Что греха таить, все-таки у нас в общественном сознании еще присутствует идея о том, что, если предприниматель, значит, какой-то жулик. Но это не создает благоприятных условий для развития предпринимательства», — сказал он.

По словам президента, закрепление в Конституции роли предпринимательства и обязанности государства содействовать его развитию уместно и востребовано.

На встрече с представителями немецкого бизнеса в октябре 2019 года Путин заявил, что к 2030 году доля малого и среднего бизнеса в России должна дойти до 40%. Ранее в сентябре президент поддержал предложение бизнеса предоставить малым и средним предприятиям преимущество выкупа федеральной собственности, которую они арендуют.

Однако в январе Росстат сообщил о сокращении доли малого и среднего бизнеса в 2018 году — до 20,2% от всей экономики. В 2017 году этот показатель составлял 22% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

На встрече с бизнесменами в Новгородской области 11 февраля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выдаст малому и среднему бизнесу по льготным программам кредитования 1 трлн рублей в 2020 году и 10 трлн — до 2024 года. «Я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства», — приводит его слова ТАСС.