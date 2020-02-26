Рябков рассказал о реакции на призывы России найти выход из ситуации с СВПД

Призыв России найти выход из сложной ситуации получил определенный отклик на встрече комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене. Об этом 26 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Надо сказать, наши призывы, наши импульсы в направлении выработки определенной «дорожной карты» движения вперед, они получили определенный отклик», — приводит его слова ТАСС.

Российская сторона настраивала всех участников встречи на работу, которая помогла бы найти решение сложившейся ситуации. Рябков отметил, что подходы каждой из сторон имеют временами фундаментальные различия, поэтому, по его мнению, фокусироваться на них сейчас непродуктивно. Также Рябков рассказал, что участники комиссии констатировали прогресс в модернизации реактора в иранской Араке.

«Великобритания и КНР в качестве сопредседателей соответствующей рабочей группы проинформировали о работе, проводимой по реконфигурации тяжеловодного реактора в Араке. Там тоже есть прогресс, не только риторический, декларативный, но материальный. Мы, разумеется, это приветствовали и поддержали», — сказал он.

В декабре 2019 года Иран ввел в строй второй контур реактора на тяжелой воде в Араке. В начале того же месяца Тегеран заявил об отсутствии намерения выходить из СВПД по иранской ядерной программе.

Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Иран тогда отказался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.