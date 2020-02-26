Лоза иронично высказался о популярности Александра Петрова

Российский певец и композитор Юрий Лоза иронично высказался о популярности актера Александра Петрова у создателей отечественных фильмов. Об этом он написал на своей странице в Facebook 26 февраля.

По словам исполнителя, многие молодые люди «предпринимают титанические усилия», чтобы попасть в кино, театральные вузы выпускают больше 2 тыс. профессиональных актеров, однако роли, по его мнению, получают одни и те же люди.

«Наивные, они всё еще верят в чудо, которого не бывает. Я где-то видел анонс помпезных кинопроектов, которые будут сняты в ближайшее время, — это «Отелло», «Геракл», «Гулливер», «Илья Муромец» и «Лев Яшин», — и на все эти главные роли уже утвержден Александр Петров», — заявил Лоза.

Подписчики певца согласились с высказанным им мнением. В комментариях отметили, что российские продюсеры часто зацикливаются на одной популярной звезде. Так в свое время было с Гошей Куценко, Сергеем Безруковым и Данилой Козловским, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Российский актер Александр Петров приобрел известность благодаря съемкам в таких фильмах, как «Лед», «Текст», «Гоголь», а также в сериалах «Звоните ДиКаприо», «Полицейский с Рублевки». В 2020 году на экраны выйдет фильм «Стрельцов», где Петров исполнил роль советского футболиста. 31-летний актер дважды получал «Золотого орла» в 2018 и 2019 годах, отмечает сайт kp.ru.

23 февраля музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на «Евровидение-2020» участников с песней на национальном языке.