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99-летний ветеран ВОВ сдал нормы ГТО

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Ветеран Великой Отечественной войны из Орла Абрам Миркин в свои 99 лет сдал нормы ГТО. Абрам Израилевич регулярно занимается физкультурой и выходит на прогулки. Прочитав в газете о возможности сдать нормы, герой войны решил побороться за награду — золотой значок. Получив его, пенсионер доказал, что возраст спорту не помеха. Миркин прошел всю войну, участвовал в боях на многих фронтах, в том числе в освобождении Ленинграда от блокады.

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