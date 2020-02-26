99-летний ветеран ВОВ сдал нормы ГТО

Ветеран Великой Отечественной войны из Орла Абрам Миркин в свои 99 лет сдал нормы ГТО. Абрам Израилевич регулярно занимается физкультурой и выходит на прогулки. Прочитав в газете о возможности сдать нормы, герой войны решил побороться за награду — золотой значок. Получив его, пенсионер доказал, что возраст спорту не помеха. Миркин прошел всю войну, участвовал в боях на многих фронтах, в том числе в освобождении Ленинграда от блокады.