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Вильфанд призвал россиян забыть слово «целина»

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Россиянам следует забыть слово «целина», поскольку изменение климата не позволит осваивать новые земли для сельского хозяйства. Об этом в среду, 26 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время презентации доклада в Почвенном институте имени Докучаева РАН.

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Вильфанд отметил, что существует возможность улучшить показатель урожайности существующих сельскохозяйственных территорий, но расширение ареала земель, пригодных для земледелия, невозможно из-за изменения климата, пишет «Москва 24».

По данным доклада, сельскохозяйственные земли в России занимают 22% от территории страны, пишет «Газета.ру». По мнению авторов работы, в странах с сопоставимыми климатическими условиями земледелие ведется на 13–15% территории, поэтому российский показатель в 22% является максимально возможным, пишет «РИА Новости».

25 февраля Роман Вильфанд прокомментировал прогноз Британской метеорологической службы, специалисты которой пришли к выводу, что каждое следующее пятилетие может быть теплее предыдущего. По словам синоптика, «если осреднять за пятилетие, то действительно получается, что каждое следующее пятилетие теплее предыдущего».

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