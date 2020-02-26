Вильфанд призвал россиян забыть слово «целина»

Россиянам следует забыть слово «целина», поскольку изменение климата не позволит осваивать новые земли для сельского хозяйства. Об этом в среду, 26 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время презентации доклада в Почвенном институте имени Докучаева РАН.

Вильфанд отметил, что существует возможность улучшить показатель урожайности существующих сельскохозяйственных территорий, но расширение ареала земель, пригодных для земледелия, невозможно из-за изменения климата, пишет «Москва 24».

По данным доклада, сельскохозяйственные земли в России занимают 22% от территории страны, пишет «Газета.ру». По мнению авторов работы, в странах с сопоставимыми климатическими условиями земледелие ведется на 13–15% территории, поэтому российский показатель в 22% является максимально возможным, пишет «РИА Новости».

25 февраля Роман Вильфанд прокомментировал прогноз Британской метеорологической службы, специалисты которой пришли к выводу, что каждое следующее пятилетие может быть теплее предыдущего. По словам синоптика, «если осреднять за пятилетие, то действительно получается, что каждое следующее пятилетие теплее предыдущего».