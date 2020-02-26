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Отец Меган Маркл осудил решение дочери отказаться от титула

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pool
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Отец герцогини Сассекской Томас Маркл в интервью телеканалу ITV осудил поступок своей дочери Меган, которая вместе с мужем принцем Гарри отказалась от королевских привилегий, сообщает Reuters 26 февраля.

Томас Маркл отметил, что этим молодая пара «причинила боль» королеве Елизавете II и он огорчен решением дочери.

Герцогиня не поддерживает отношения с отцом. Томас и Меган не вступали друг с другом в контакт с момента ее свадьбы, которая состоялась в мае 2018 года. Спустя год у пары родился сын Арчи. Томас Маркл выражал сожаление, что не может увидеть внука.

19 февраля стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.

8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. Британские СМИ писали, что данное решение супруги не обсудили с королевой Елизаветой II, чем та была крайне разочарована.

Ранее в этот же день таблоид The Sun заявил, что супруги намеревались шантажировать королевскую семью громким интервью, в случае если им не позволят отказаться от обязанностей. Утверждалось, что герцоги столкнулись в семье с расизмом и сексизмом и уже вели переговоры с крупнейшими американскими телекомпаниями и даже ведущей Опрой Уинфри.

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