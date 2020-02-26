Поджегший себя у офиса Зеленского мужчина получил ожоги легкой степени

Мужчина, который поджег себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, получил ожоги легкой степени. Об этом сообщили в офисе украинского лидера в Facebook в среду, 26 февраля.

«По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами офиса президента Украины, не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину госпитализировали для оказания помощи. Сейчас полиция устанавливает его личность. По предварительным данным, он живет в Сумской области и «имел проблемы с местными властями».

Ранее в среду сообщалось, что неизвестный пытался поджечь себя у офиса Зеленского во время митинга против медицинской реформы.

Позже организатор протестной акции в беседе с украинским телеканалом «Наш» заявил, что совершивший самоподжог мужчина не имеет никакого отношения к участникам митинга.

«Мы абсолютно не знали этого человека. Это было внезапно. Хуже всего то, что медики были в одноразовых халатах, которые загораются за секунду. Он никакого отношения к нам не имеет, сразу говорю, как есть, чтобы потом не спекулировали», — сказал он.

По словам организатора митинга, подобным поступком он навредил не только себе, но и подверг опасности окружающих.