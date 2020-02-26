Прямой эфир

Поджегший себя у офиса Зеленского мужчина получил ожоги легкой степени

0
Фото: REUTERS/Stringer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, который поджег себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, получил ожоги легкой степени. Об этом сообщили в офисе украинского лидера в Facebook в среду, 26 февраля.

«По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами офиса президента Украины, не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину госпитализировали для оказания помощи. Сейчас полиция устанавливает его личность. По предварительным данным, он живет в Сумской области и «имел проблемы с местными властями».

Ранее в среду сообщалось, что неизвестный пытался поджечь себя у офиса Зеленского во время митинга против медицинской реформы.

Позже организатор протестной акции в беседе с украинским телеканалом «Наш» заявил, что совершивший самоподжог мужчина не имеет никакого отношения к участникам митинга.

«Мы абсолютно не знали этого человека. Это было внезапно. Хуже всего то, что медики были в одноразовых халатах, которые загораются за секунду. Он никакого отношения к нам не имеет, сразу говорю, как есть, чтобы потом не спекулировали», — сказал он.

По словам организатора митинга, подобным поступком он навредил не только себе, но и подверг опасности окружающих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский заявил о введении «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя»
Украинский телеканал подал иск против минкульта из-за Екатерины Варнавы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020