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Пенсионер пропал из машины на трассе в Тульской области

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В Тульской области полицейские разыскали пенсионера, который пропал из остановившейся на трассе машины. Мужчина доставлен в больницу.

В правоохранительные органы обратился 33-летний житель Краснодарского края. Он сообщил, что с семьей ехал по трассе М-4 «Дон» на личном автомобиле. Семья решила заночевать в машине на 228-м км трассы. Проснувшись ночью, родственники заметили, что 75-летний пенсионер ушел в неизвестном направлении. Самостоятельные поиски результатов не принесли.

Поиски пожилого мужчины проводились в условиях снегопада. Из-за осадков кинолог с собакой потеряли след пенсионера, пишут «Тульские известия». Тогда полицейские разделились и начали осматривать местность.

Мужчину обнаружили в поле в районе деревни Олень утром. Пенсионера доставили в больницу. Его жизнь находится вне опасности.

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