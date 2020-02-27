Однополярный мир: как живется белым медведям

27 февраля вот уже несколько лет отмечается Международный день белого медведя. Зоозащитники и экологи посвящают этот праздник тому, чтобы привлечь внимание общественности к этому гигантскому зверю, который остается под угрозой вымирания даже после запрета охоты на него. О том, как живется сегодня белому медведю, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Белая медведица, как правило, рождает за один помет двух медвежат, но неблагоприятная экология всё чаще приводит к рождению лишь одного детеныша
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Фото: РИА Новости/Вера Костамо
Последнее время медведи всё чаще выходят к жилью, что создает угрозу жизни людей
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Медвежонок живет с мамой до полутора лет, всё это время питаясь ее молоком. Низкий потенциал размножения (самка приносит помет лишь раз в 2–3 года) является одной из причин вымирания белых медведей
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Охота на белых медведей в России была запрещена еще в 1957 году, в других странах Арктики она ограничена
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Фото: Global Look Press/DanitaDelimont/Steve Kazlowski
На самом деле эта фотография не столь умилительна, какой кажется. Молодой хищник, конечно, еще не достиг размеров матерого зверя (белые медведи вырастают до тонны весом), но вполне способен потрепать и водителя, и его авто
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Зоопарки остаются наиболее надежным методом сохранения популяции белого медведя
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Фото: Global Look Press/VWPics/Dennis Fast
Точный размер популяции белых медведей в дикой природе неизвестен, его оценивают в 20–25 тыс. особей
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Фото: Global Look Press/DanitaDelimont/Steve Kazlowski
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в 2020 году запускает четырехлетнюю исследовательскую программу подсчета белых медведей в Российской Арктике
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Фото: Global Look Press/Jörn Friederich
Белый медведь (Ursus maritimus) — самый крупный представитель семейства медвежьих и второй по размеру (после гребнистого крокодила) сухопутный хищник Земли
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