Однополярный мир: как живется белым медведям

27 февраля вот уже несколько лет отмечается Международный день белого медведя. Зоозащитники и экологи посвящают этот праздник тому, чтобы привлечь внимание общественности к этому гигантскому зверю, который остается под угрозой вымирания даже после запрета охоты на него. О том, как живется сегодня белому медведю, — в фотогалерее «Известий»