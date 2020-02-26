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Междугородние автобусы отменяют в Челябинской области из-за непогоды

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В Челябинской области ГИБДД рекомендовала прекратить движение автобусов в девяти муниципалитетах. Первыми отменены рейсы в горнозаводскую зону.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, рекомендации получили главы автотранспортных предприятий, организующих рейсы в Агаповский, Ашинский, Чесменский, Верхнеуральский, Карталинский, Брединский, Кизильский, Нагайбакский районы и в Усть-Катав. Ситуация связана с сильным снегопадом, который начался в Челябинской области ночью 26 февраля, уточняет ИА «Ура.ру».

В Челябинске были отменены рейсы в горнозаводскую зону, а также международные рейсы в Казахстан.

Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится по меньшей мере до утра 27 февраля. В регионе ожидается мокрый снег. Местами на дорогах возможна гололедица.

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