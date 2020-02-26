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Во Владивостоке установили 14 новых комплексов фиксации нарушений ПДД

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На дорогах Владивостока появились 14 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их установили в местах наибольшего количества ДТП.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, все комплексы уже задействованы в работе. Они установлены в том числе на острове Русском в районе поворота к остановке «Приморский океанариум», пишет РИА «Восток-Медиа».

Между тем в Центре автофиксации правонарушений в области дорожного движения ГИБДД объяснили, места установки новых комплексов фото- и видеофиксации выбраны исходя из наибольшего количества аварий на данных участках.

25 февраля была представлена статистика с численностью ДТП в России. Наименьшее число дорожно-транспортных происшествий в 2019 году произошло в Чеченской Республике и в Чукотском автономном округе. Самое большое же количество ДТП в 2019 году было зафиксировано в Тыве — 858 на 100 тыс. автомобилей. Это в 1,7 раза больше уровня Ярославской области, которая занимает предпоследнее место с результатом в 504 аварии

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