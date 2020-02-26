Детский соматический корпус больницы №20 отремонтируют в Красноярске

В Красноярске планируют провести капитальный ремонт детского соматического корпуса межрайонной клинической больницы №20 им. И.С. Берзона.

Как сообщает сайт регионального минздрава, в перечень работ также включена замена большегрузных лифтов в корпусах кардиологии, терапии и детской хирургии. В роддоме в соответствии с графиком проведут косметический ремонт, в приемном покое кардиологического корпуса и отделении функциональной диагностики обновят отдельные помещения, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В этом году также планируют начать проектирование многофункционального хирургического центра на базе больницы №20. Проект предусматривает новые отделения, дополнительные койки, реанимационные и операционные залы. Стоимость разработки проектно-сметной документации оценили в 100 млн рублей.

На 2021–2022 годы запланирован капитальный ремонт двух отделений в терапевтическом корпусе и лабораторного корпуса.

В 2019 году прошел ремонт в пульмонологическом отделении 20-й больницы. В начале этого года завершилась реконструкция помещений больницы для размещения второго рентгенооперационного блока и установки нового ангиографа.