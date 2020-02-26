Прямой эфир

Детский соматический корпус больницы №20 отремонтируют в Красноярске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярске планируют провести капитальный ремонт детского соматического корпуса межрайонной клинической больницы №20 им. И.С. Берзона.

Как сообщает сайт регионального минздрава, в перечень работ также включена замена большегрузных лифтов в корпусах кардиологии, терапии и детской хирургии. В роддоме в соответствии с графиком проведут косметический ремонт, в приемном покое кардиологического корпуса и отделении функциональной диагностики обновят отдельные помещения, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В этом году также планируют начать проектирование многофункционального хирургического центра на базе больницы №20. Проект предусматривает новые отделения, дополнительные койки, реанимационные и операционные залы. Стоимость разработки проектно-сметной документации оценили в 100 млн рублей.

На 2021–2022 годы запланирован капитальный ремонт двух отделений в терапевтическом корпусе и лабораторного корпуса.

В 2019 году прошел ремонт в пульмонологическом отделении 20-й больницы. В начале этого года завершилась реконструкция помещений больницы для размещения второго рентгенооперационного блока и установки нового ангиографа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проект «Бережливая поликлиника» внедрят в 40 медорганизациях Якутии
Женскую консультацию обновили в центральной больнице Амурска

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020