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Детский сад открылся в Магадане после реконструкции

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В Магадане завершили реконструкцию здания детского сада №5. Церемония открытия состоялась в среду, 26 февраля, при участии губернатора Магаданской области Сергея Носова и мэра города Юрия Гришана.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии, заполнение групп произойдет через несколько недель. В обновленный детский сад переведут 140 воспитанников детсада №1, который закрывают на капитальный ремонт. Также будут добирать детей в группы раннего возраста.

Реконструкция здания длилась почти три года. Оно было построено более 35 лет назад и в 1994 году перестало эксплуатироваться как дошкольное учреждение. В 2017 году было принято решение восстановить в здании детский сад с учетом всех современных норм и стандартов. По словам заведующей Риммы Меняевой, учреждение сможет принять более 100 малышей ясельного возраста. Также в нем созданы восемь групп для детей с трех до семи лет.

Губернатор региона отметил в ходе церемонии открытия, что на 2021 год в планах создать еще 270 мест для дошкольников.

Ранее в феврале сообщалось о планах отремонтировать детсад №1 в Магадане, который был открыт в 1946 году. Детсад является непризнанным историко-культурным памятником, «работы предстоит очень много», заявил мэр.

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