Стал известен новый титульный спонсор РПЛ

«Тинькофф» стал титульным партнером Российской премьер-лиги. Об этом «Известиям» сообщили в банке в среду, 26 февраля.

Соглашение подписано на три сезона — 2019/20, 2020/21 и 2021/22, говорится в сообщении, поступившем «Известиям». С февраля 2020 года турнир будет именоваться «Тинькофф Российская премьер-лига».

Бренд «Тинькофф» будет интегрирован в различные спонсорские форматы. Речь, в частности, идет о ТВ-трансляциях, стадионах, где будут проводиться матчи РПЛ, и digital-площадках.

«Мы в «Тинькофф» с большим воодушевлением приняли решение стать титульным партнером РПЛ, чтобы поддержать российский футбол, который у нас в компании очень любят. Мы видим в этом партнерстве много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества — в том числе с точки зрения бизнеса и маркетинговых интеграций», — заявил председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз.

В свою очередь, вице-президент «Тинькофф» Анна Михина отметила, что в компании уже давно присматривались к российскому футболу.

«Одновременно мы изучали успешные примеры в Европе, когда частный бизнес становился титульным спонсором крупнейших национальных чемпионатов. Мы поняли, что можем тоже обогатить российский футбол и клубы интересными маркетинговыми интеграциями и привлечь новых болельщиков на трибуны. Поэтому мы уверены, что это будет интересное и взаимовыгодное партнерство с точки зрения бизнеса», — рассказала она.

Глава РПЛ Сергей Прядкин со своей стороны отметил, что это сотрудничество — новый уровень вовлечения бренда в футбол.

«Мы рады началу сотрудничества с «Тинькофф», с одним из лидеров в своей области, с инновационным и динамично развивающимся бизнесом. Нам очень импонирует молодой спортивный характер бренда «Тинькофф», который ориентируется на современную, энергичную и цифровую аудиторию — именно ту, на которую Российская премьер-лига стратегически делает ставку», — сказал Прядкин.

В пресс-релизе отмечается, что в городах, где проходят матчи РПЛ, у «Тинькофф» около 5 млн клиентов. Банк надеется с помощью специальной маркетинговой программы за время контракта с РПЛ удвоить этот показатель.

Российские футбольные клубы в результате партнерства смогут получить новые каналы для продажи билетов, прямой выход на релевантную аудиторию и доступ к маркетинговым инструментам всей экосистемы «Тинькофф», в частности к персонализированным таргетированным предложениям для клиентов на основе больших данных. Они смогут привлечь новых болельщиков на стадионы через маркетинговые каналы банка, «Тинькофф» в ответ может помогать им продвигать футбол как популярный семейный досуг.

В ближайшее время в приложении «Тинькофф» появится опция покупки билетов на матчи с кешбэком. Болельщики смогут покупать авиа- и ж/д билеты на выездные игры, бронировать отели по минимальным ценам и с дополнительным хорошим кешбэком. Кроме того, готовятся другие революционные предложения для болельщиков, подробности которых пока не раскрываются.