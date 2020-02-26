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Мишустин разрешил сбивать нарушившие российскую границу гражданские самолеты

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие границу РФ без объяснения причин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 26 февраля, он утверждает новые правила применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве.

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Постановление утверждает порядок действий дежурных сил России в случае нарушения российской границы гражданскими или военными самолетами.

«При отказе судами-нарушителями выполнять подаваемые радиокоманды и (или) визуальные сигналы на выполнение посадки или отказе подчиняться без объяснения причин оружие и боевая техника дежурных сил применяются… при наличии сведений об отсутствии на борту судна-нарушителя пассажиров», — говорится в тексте документа.

В случае если границу нарушает военное воздушное судно, которое отказывается отвечать на визуальные или радиосигналы, по нему также будет применяться оружие на поражение.

Кроме этого, постановление разрешает сбивать угнанные российские воздушные суда без заложников, которые отказываются заходить на посадку.

11 января 2019 года «Известия» сообщали, что в России могут разрешить сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу страны. Такие меры предусматривал проект постановления правительства, разработанный Министерством обороны.

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