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Взрыв прогремел в пригороде Дамаска

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Ammar Safarjalani
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Взрыв прогремел в южном пригороде сирийской столицы Катане. Об этом в среду, 26 февраля, сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По его данным, террористы подорвали заминированный автомобиль. В результате осколочное ранение получил местный житель. Пострадавший госпитализирован в больницу Катаны.

Накануне в Дамаске прогремели два взрыва. Сначала рядом со стадионом «Тишрин» взорвался заминированный автомобиль. Погиб один человек. Вторая бомба сдетонировала в автомобиле в туннеле Омейядов, пострадал один человек.

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