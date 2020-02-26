Взрыв прогремел в пригороде Дамаска

Взрыв прогремел в южном пригороде сирийской столицы Катане. Об этом в среду, 26 февраля, сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По его данным, террористы подорвали заминированный автомобиль. В результате осколочное ранение получил местный житель. Пострадавший госпитализирован в больницу Катаны.

Накануне в Дамаске прогремели два взрыва. Сначала рядом со стадионом «Тишрин» взорвался заминированный автомобиль. Погиб один человек. Вторая бомба сдетонировала в автомобиле в туннеле Омейядов, пострадал один человек.