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Дефицит бюджета Приморья вырос почти до 20 млрд рублей

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Депутаты заксобрания Приморского края на очередном заседании проголосовали за увеличение расходной части бюджета региона. Дефицит вырос до 19,7 млрд рублей.

Как рассказала депутатам председатель правительства Приморья Вера Щербина, корректировки в первую очередь связаны с поступлением 832 млн рублей из федерального бюджета. Также предусмотрено увеличение расходов на 15 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Средства пойдут на выплаты детям, многодетным семьям, ветеранам, на компенсации строителям, предоставляющим жилье дольщикам, и другие расходы. Самой значительной частью расходов является сфера здравоохранения — в нее направят порядка 5 млрд рублей.

По словам Щербиной, на выделенные средства планируется полностью обновить несколько медицинских учреждений. Речь идет о капитальном ремонт, закупке мебели и оборудования.

С учетом внесенных изменений доходная часть бюджета составляет 137,6 млрд рублей, расходная — 157,3 млрд рублей, дефицит — 19,7 млрд рублей.

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