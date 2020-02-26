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Глава крымского парламента прокомментировал продление санкций США

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал аморальным решение Вашингтона продлить санкции против России из-за Крыма. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает «РИА Новости».

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«Это всё очень аморально и крайне несправедливо. Никакого практического влияния эти санкции на крымчан не будут иметь. Санкции аморальны по своему духу, потому что касаются простых людей, которых хотят наказать за их волеизъявление», — сказал Константинов.

Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

В 2014 году ряд западных стран ввели ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. В последующие годы санкционный список неоднократно расширялся и дополнялся.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию. Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

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