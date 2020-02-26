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Экс-глава службы экономической разведки Франции стал ведущим RT

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Фото: RT
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Бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе стал ведущим телеканала RT France. Он будет вести программу о геополитике, сообщил телеканал на своем сайте в среду, 26 февраля.

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В эфир передача будет выходить дважды в месяц. Длительность программы под названием La Source («Источник») — 13 минут. Гости будут обсуждать вопросы терроризма, безопасности, дипломатии, конфликтов и экономической разведки.

«Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность», — полагает Жюйе.

Как призналась руководитель RT France Ксения Федорова, она счастлива, что этот эксперт будет работать с телеканалом. Она выразила уверенность, что он даст возможность зрителям глубже взглянуть на мировые геополитические проблемы. Первый эфир состоится в марте.

В ноябре прошлого года главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила работу на телеканале Эво Моралесу, объявившему об уходе с поста президента Боливии. Она также напомнила, что бывший эквадорский лидер Рафаэль Корреа уже работает ведущем на RT на испанском языке, пишет «Газета.ру».

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