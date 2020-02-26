Астраханка перечислила мошенникам на Урале почти 500 тыс. рублей

Жительница Астраханской области пострадала от действий мошенников, действовавших из другого региона. Женщина перевела средства на счет, зарегистрированный в Екатеринбурге.

По данным правоохранительных органов, неизвестные позвонили жительнице поселка Верхний Баскунчак и убедили ее продиктовать коды, которые пришли в последних SMS. Звонившие представлялись сотрудниками банка и объясняли, что коды нужны якобы для аннулирования заявки на выдачу кредита. После передачи кодов 43-летняя женщина лишилась 488 тыс. рублей. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Сотрудники МВД установили, что больше половины денежных средств были перечислены на счет жительницы Екатеринбурга, картой которой пользовались мошенники. Часть денег удалось вернуть пострадавшей.

В полиции напоминают, что передавать коды, пароли и другую информацию посторонним лицам запрещено.

Ранее сообщалось, что в Брянске жертвой телефонных мошенников стала 70-летняя женщина. Ей пообещали внушительную компенсацию за ранее оказанные медицинские услуги. Для получения средств пострадавшая якобы должна была оплатить пошлины и налоговые отчисления. В общей сложности женщина перечислила мошенникам 494,5 тыс. рублей.