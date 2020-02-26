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Опасные места отдыха Челябинской области хотят отметить на карте

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Межобластная ветеринарная лаборатория в Челябинске выступила с инициативой создания интерактивной карты зон отдыха региона. Проект планируется реализовать с участием бизнеса и властей.

Согласно концепции, это будет сайт или приложение, где места отдыха будут поделены на безопасные, потенциально вредные и неисследованные. Наведя курсор на определенный пляж или водоем, пользователи увидят, по какой причине не стоит купаться в том или ином месте, а если причиной будет загрязнение, то оно будет подробно расшифровано. Об этом информирует 1obl.ru.

«Контакт человека с загрязненной водой может привести к желудочно-кишечным болезням, респираторным, ушным и глазным инфекциям, кожной сыпи», — пояснил директор лаборатории Сергей Миняйло.

Ранее специалисты министерства экологии Челябинской области завершили исследование Каштакского бора, возраст которого составляет около 10 тыс. лет. Территорию заповедника планируют увеличить на 200 га после уточнения границ.

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