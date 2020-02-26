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Лавров заявил о готовности ввести в действие Договор о дружбе с Албанией

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Россия готова ввести в действие Договор о дружбе и сотрудничестве с Албанией, подписанный в 2004 году, но до сих пор не ратифицированный. Об этом 26 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр рассказал, что этот документ был подписан им и Кастриотом Ислами, исполнявшим тогда обязанности главы МИД Албании. Однако с тех пор он так и не был ратифицирован, так как Тирана «положила на полочку» этот договор.

«Он существует, он готов, и мы вполне можем этот документ ввести в действие, чтобы у нас были четкие принципы и основы для наших отношений», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, в сентябре 2019 года, президент РФ Владимир Путин назначил Михаил Афанасьева послом России в Албании. Он сменил на этом посту Александра Карпушина, который был объявлен Албанией персоной нон грата.

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