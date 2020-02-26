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Улицу перекроют в Омске из-за празднования Масленицы

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В Омске закроют движение по улице Ленина. Ограничение связано с празднованием Масленицы.

Движение транспорта приостановят с 14 часов 29 февраля до 21 часа 1 марта. По данным Госавтоинспекции, автомобили не смогут проехать по улице Ленина от площади Победы до пересечения с улицей Партизанской и Щербанева. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Ожидается, что Любинский проезд временно станет пешеходным, здесь пройдут народные гулянья в честь Масленицы. На время праздника на территории также будет запрещена парковка.

Ограничения по парковке автомобилей будут введены во всех местах празднования Масленицы с утра 29 февраля до вечера 1 марта.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич предупредил россиян об опасности употребления большого количества жирных мучных изделий с высоким содержанием масла. Политик порекомендовал готовить блины на антипригарной сковороде и тщательно подбирать начинки из натуральных продуктов.

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