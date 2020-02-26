Проект «Бережливая поликлиника» внедрят в 40 медорганизациях Якутии

В Республике Саха (Якутия) в 2020 году в 40 медицинских учреждениях планируют внедрить модель «Бережливая поликлиника». С 19 по 21 февраля в Якутске прошел обучающий цикл по бережливым технологиям в здравоохранении.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканского минздрава, «Бережливая поликлиника» является одним из приоритетных федеральных проектов в сфере здравоохранения. Его целью является оптимизация процессов, направленных на повышение качества обслуживания пациентов и доступности услуг, увеличение эффективности и устранение существующих временных, финансовых и иных потерь, а также организация рабочих мест.

В этом году новую модель медицинской организации планируют внедрить в 40 медучреждений, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.

В январе сообщалось, что поликлиника Ленской центральной районной больницы (Якутия) в 2020 году переедет в здание бывшего санатория-профилактория «Кедр». Здесь реализуют проект «Бережливая поликлиника». В старом здании планируется открыть первичный пункт оказания помощи онкобольным.