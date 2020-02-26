Прямой эфир

Проект «Бережливая поликлиника» внедрят в 40 медорганизациях Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Саха (Якутия) в 2020 году в 40 медицинских учреждениях планируют внедрить модель «Бережливая поликлиника». С 19 по 21 февраля в Якутске прошел обучающий цикл по бережливым технологиям в здравоохранении.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканского минздрава, «Бережливая поликлиника» является одним из приоритетных федеральных проектов в сфере здравоохранения. Его целью является оптимизация процессов, направленных на повышение качества обслуживания пациентов и доступности услуг, увеличение эффективности и устранение существующих временных, финансовых и иных потерь, а также организация рабочих мест.

В этом году новую модель медицинской организации планируют внедрить в 40 медучреждений, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.

В январе сообщалось, что поликлиника Ленской центральной районной больницы (Якутия) в 2020 году переедет в здание бывшего санатория-профилактория «Кедр». Здесь реализуют проект «Бережливая поликлиника». В старом здании планируется открыть первичный пункт оказания помощи онкобольным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Время ожидания врача сократят в три раза в Рязанской области
Входную группу реконструировали в поликлинике Сахалинского онкодиспансера

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020