Омбудсмен взял под контроль инцидент с подготовкой нападения на школу в Саратове

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя взяла под личный контроль ситуацию с задержанием двух подростков, подозреваемых в подготовке нападения на школу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает «РИА Новости».

«По любому такому инциденту уполномоченным (детским омбудсменом) на территории области создается рабочая группа, которая начинает отрабатывает все материалы. Ситуация находится на моем личном контроле», — приводит агентство слова Загородней.

По словам омбудсмена, она планирует погрузиться в эту тему и вновь «изучить вопросы информационной безопасности и деструктивных групп».

В интересах следствия Завгородняя не стала раскрывать подробности дела, в том числе и характеристику семей подозреваемых.

Ранее в этот же день в ФСБ сообщили, что в Саратове была пресечена подготовка нападения на образовательное учреждение. Задержаны были двое несовершеннолетних 2005 года рождения. Отмечается, что они состояли в интернет-сообществах, в которых пропагандировалась идеология массового убийства.

Задержанные хранили обрез охотничьего ружья в заброшенном бомбоубежище. Там они были задержаны. По данным «РИА Новости», один из подростков рассказал сотрудникам, что они собирались убить «примерно 40 человек».