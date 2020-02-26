Умер профессор Московской консерватории Сергей Доренский

Заведующий кафедрой специального фортепиано Московской государственной консерватории имени Чайковского, профессор, народный артист РСФСР Сергей Доренский скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщается в среду, 26 февраля, на сайте консерватории.

«Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 26 февраля 2020 года народного артиста РСФСР, профессора, заведующего кафедрой специального фортепиано Сергея Доренского», — говорится в тексте.

Дата и место прощания и похорон будут названы позднее, сообщает агентство городских новостей «Москва».



Сергей Доренский — советский и российский пианист, музыкальный педагог. Среди учеников Доренского — лауреаты первых премий международных конкурсов: народный артист России Денис Мацуев, народный артист России Николай Луганский, заслуженный артист РФ Андрей Писарев, заслуженный артист России Павел Нерсесьян и другие. C 2007 года он являлся заведующим кафедрой специального фортепиано. Также Доренский проводил мастер-классы в Австрии, Испании, Франции, Великобритании, Италии, США и других странах.