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Масленицу в Обнинске решили не сжигать

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В Обнинске в 2020 году решили не сжигать Масленицу. В местной администрации объяснили свое решение тем, что могут быть неприятные инциденты, когда кульминация праздника превращается в серьезный пожар.

Все остальные мероприятия будут проходить в обычном режиме. Народные гуляния охватят весь город, а сама Масленица, которую называют широкой, в этом году будет вдвое шире, пишет газета «Весть», имея в виду количество дворов ТОСов, где праздник планируется отмечать. Среди чучел Масленицы планируется провести конкурс.

В середине февраля сообщалось, что в арт-парке «Никола-Ленивец» в рамках празднования масленицы планируется сжечь мост длиной 54 м.

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