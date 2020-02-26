Масленицу в Обнинске решили не сжигать

В Обнинске в 2020 году решили не сжигать Масленицу. В местной администрации объяснили свое решение тем, что могут быть неприятные инциденты, когда кульминация праздника превращается в серьезный пожар.

Все остальные мероприятия будут проходить в обычном режиме. Народные гуляния охватят весь город, а сама Масленица, которую называют широкой, в этом году будет вдвое шире, пишет газета «Весть», имея в виду количество дворов ТОСов, где праздник планируется отмечать. Среди чучел Масленицы планируется провести конкурс.

В середине февраля сообщалось, что в арт-парке «Никола-Ленивец» в рамках празднования масленицы планируется сжечь мост длиной 54 м.