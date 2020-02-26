Пятилетний карантин по лейкозу крупного скота сняли в Севастополе

В Севастополе спустя пять лет отменили карантинные мероприятия, введенные в связи с лейкозом крупного рогатого скота. Их установили в июне 2015 года в селе Новобобровка.

В распоряжении управления ветеринарии, которое отменяет ограничительные мероприятия, также говорится о том, что личное подсобное хозяйство можно считать благополучным в связи с проведением в нем зоотехнических и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Онлайн-издание «Новый Севастополь» пишет, что в 2019 году на территории региона была проведена вакцинация и обработка более 182 тыс. животных. 13 тыс. голов прошли диагностические исследования для профилактики заразных болезней.

Лейкоз крупного рогатого скота — это инфекционная болезнь опухолевой природы, которая протекает достаточно медленно. Она сопровождается поражением органов кроветворной системы, появлением повышенного количества лимфоцитов в крови, а иногда и опухолеобразным поражением органов и тканей организма.