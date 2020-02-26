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Снежную бурю прогнозируют в Омской области

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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Омской области. Сотрудники МЧС подготовили для местных жителей памятку о поведении во время снежной бури.

Согласно прогнозам, к вечеру 26 февраля в Омске усилится ветер. Порывы будут достигать 17–22 м/с. При этом ожидается мокрый снег, холодный дождь и гололед. Такая погода сохранится до 28 февраля, сообщает ИА «Город55».

Сотрудники МЧС просят жителей Омска соблюдать элементарные правила безопасности. В частности, не рекомендуется подходить к линиям электропередачи и рекламным конструкциям, а также не проходить под деревьями. Оставлять автомобили необходимо вдали от деревьев, ЛЭП и опор освещения. Водителей просят отказаться от дальних поездок.

Из-за гололедицы, в результате которой автомобили на дороге может занести, пешеходов просят не ходить по проезжей части или вдоль дорог, а также сохранять бдительность на тротуарах.

25 февраля шквалистый ветер и снегопад обрушились на Ставропольский край. На улицах краевого центра ветер повалил несколько баннеров и дорожных знаков. В Зеленокумске была повреждена крыша трехэтажного дома. В районе станицы Незлобной ветер обрушил в кювет грузовик на ходу.

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