В России могут появиться штрафы за оскорбление учителей

В России могут ввести штрафы за оскорбление учителей, с такой инициативой выступают в общероссийском профсоюзе педагогов. Минимальная санкция за неприятное высказывание — 500 рублей. В случае нападения на педагога придется заплатить 5 тыс. рублей. Должностным и юридическим лицам это будет стоить будет стоить от 100 до 150 тыс. Кроме того, рассматривается возможность появления уголовной ответственности за стычки. Эту меру будут применять в особо тяжелых случаях — подобное наказание предлагали ввести в отношении тех, кто применял насилие против медиков. Около 70% российских учителей сталкивались с травлей — со стороны учеников, их родителей и даже коллег.