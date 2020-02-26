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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят тему: «Гражданский брак: требуется ли изменение законодательства и приравнивание к официальному?»

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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27 февраля в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол: «Гражданский брак: требуется ли изменение законодательства и приравнивание к официальному?».

Гражданский брак – понятие, которое существует де факто, но никак не отражено в действующем законодательстве. У сожителей нет никаких обязательств между собой, но и никаких прав. О закреплении на законодательном уровне прав и обязанностей лиц, состоящих в гражданском браке, общественники говорят уже давно, но безрезультатно.

Новая волна обсуждений возникла после скандалов в сети и обвинений в адрес женщин, выбирающих сожительство, вместо традиционной формы брака. В пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Гражданский брак: требуется ли изменение законодательства и приравнивание к официальному?».

В пресс-конференции примут участие:

  • Ирина Киркора, заместитель председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека;
  • Александр Никитин, адвокат коллегии адвокатов «Жорин и партнеры»;
  • Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ;
  • Элина Жгутова, общественный деятель, правозащитник, член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ.

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