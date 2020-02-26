Новые меры поддержки для производителей молока ввели в Приморье

В Приморском крае ввели новую меру поддержки для мелких крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся производством молока. Депутаты заксобрания края внесли соответствующие изменения в закон о продовольственной безопасности региона.

Как рассказал министр сельского хозяйства края Андрей Бронц, изменения коснутся организации новых мер поддержки для мелких фермеров и крестьян, которые содержат личные подсобные хозяйства, пишет ИА PrimaMedia.

В крае планируют создать пункты приема молока и возместить предприятиям затраты на их оборудование и содержание. Также предусмотрена субсидия на сбор молока от населения для мелких крестьянско-фермерских хозяйств.

На эти цели планируют направить 50,94 млн рублей, из которых 44,94 млн пойдут на субсидии производителям молока. Стоимость одного литра сданного молока увеличат на 3 рубля, таким образом цена составит 18 рублей за литр.

В январе сообщалось, что в России могут подорожать мясо и молоко. По прогнозам экспертов, рост цен составит 12%. Это связано с увеличением стоимости производства. Сейчас вся молочная продукция уже подлежит обязательной ветеринарной сертификации, а с июня введут маркировку этого товара, что повлечет дополнительные издержки.