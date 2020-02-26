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Три человека погибли в ДТП в Челябинской области

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Двое взрослых и ребенок получили смертельные травмы в результате ДТП в Челябинской области. Еще трое госпитализированы.

Авария произошла на трассе Чебаркуль–Уйское–Сурменево–Магнитогорск. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes совершал обгон на участке, где такой маневр запрещен, и не убедился в безопасности движения. В результате иномарка столкнулась с автомобилем Toyota Land Cruiser.

Водитель и пассажир Mercedes скончались на месте. В машине находились двое детей, их увезли в больницу автомобилисты, которые проезжали мимо места ДТП. Пятилетняя девочка скончалась по пути в медицинское учреждение. Второй ребенок госпитализирован в реанимацию. Кроме того, в больницу доставлены два человека из автомобиля Toyota.

По данным megatyumen.ru, у машины Mercedes были тюменские номера.

25 февраля сообщалось о ДТП на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге. При столкновении двух машин одна из них наехала на толпу пешеходов. Травмы получили четыре человека. Один из пострадавших скончался в больнице.

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