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Жители села в Башкирии протестуют против золотодобытчиков

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Жители села Тубинский Баймакского района Башкирии выступили против планируемой здесь разработки месторождения золота. Они уверены, что планы промышленников заняться раскопками навредят окружающей среде и, в частности, чистоте питьевой воды и озеру Талкас.

У подножия горы Куртлу-тау 23 февраля прошел очередной сход граждан. По некоторым данным там собрались более 300 человек. Они вновь говорили о том, что ближайшие реки и водоемы загрязнятся. Кроме того, у них есть опасения насчет возможного появления радиационного фона.

Соответствующее обращение направлено главе Башкирии Радию Хабирову, республиканскому прокурору и районному главе, профильным министерствам и ведомствам.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», о планах открыть рядом с селом карьер длиной 400 м и шахту по добыче золота заявило ООО «Семеновский рудник».

Среди учреителей — две кипрские компании с долями в 50%. «Семеновский рудник» занимается в основном добычей руды, никеля, кобальта, драгметаллов, а также их продажей.

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