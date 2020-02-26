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Заболеваемость ОРВИ сокращается в Оренбургской области

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В Оренбургской области медики зафиксировали спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Тем не менее число болеющих школьников остается стабильным.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю к врачам обратились 14,4 тыс. заболевших. Это на 7,9% меньше, чем неделей ранее, сообщает РИА «Оренбуржье». Заболеваемость снижается практически во всех возрастных группах. Однако число заболевших среди школьников 7–14 лет остается практически неизменным.

По последним данным, занятия приостановлены в отдельных образовательных учреждениях в пяти районах, также на карантин отправлены две группы одного детского сада.

Ранее сообщалось, что снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом было зафиксировано в Нижнем Новгороде. По данным на 26 февраля, заболеваемость снизилась за неделю на 10,5%.

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