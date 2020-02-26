Дело возбудили после убийства сына предпринимателя под Воронежем

По факту убийства 23-летнего мужчины, тело которого найдено в его автомобиле под Воронежем, возбуждено уголовное дело. Имя убитого не раскрывается. Местные СМИ пишут, что это сын местного предпринимателя, который владеет комплексом «Лесное».

ИА «Абирег» уточняет, что преступление было совершено 24 февраля в СНТ «Политехник». Молодой человек выехал из дома на автомобиле Nissan X-Terra, после чего его застрелили.

Тело обнаружили родственники. По некоторым данным, неизвестный сделал несколько выстрелов через лобовое стекло машины, из-за которых водитель скончался.

Назначены судебные экспертизы, опрошены свидетели. Силовики ищут того, кто мог совершить преступление.

26 декабря неизвестные пытались подорвать машину главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Взрыв прогремел в тот момент, когда чиновник садился в автомобиль. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.