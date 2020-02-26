Испанские фермеры возобновили протесты

Очередные протесты фермеров проходят в Испании — это второй подобный эпизод за несколько дней. В Севилье тысячи тракторов заблокировали дорогу. Активисты возмущены низкими ценами на свою продукцию. Фермеры требуют от властей увеличить государственные субсидии и ввести жесткий контроль для иностранных производителей, усилить контроль за перекупщиками, которые наносят вред местным сельскохозяйственным работникам, пересмотреть торговые договоры с другими странами. Меры по борьбе с кризисом в отрасли правительство страны примет на этой неделе.