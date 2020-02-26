Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Нижнем Новгороде снижается

В Нижнем Новгороде, по данным на 26 февраля, заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 10,5% по сравнению с предыдущей неделей. По региону этот показатель сократился на 8%.

С 17 по 23 февраля в Нижнем Новгороде недельный эпидемический порог по заболеваемости гриппом превышен на 7%, в области — на 4%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Сейчас на карантин частично или полностью остаются закрытыми 7% школ и детских садов по всей области. Эта мера вводится в том случае, если 20% учеников болеют гриппом или ОРВИ, пишет ИА «НьюсНН».