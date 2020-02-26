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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Нижнем Новгороде снижается

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В Нижнем Новгороде, по данным на 26 февраля, заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 10,5% по сравнению с предыдущей неделей. По региону этот показатель сократился на 8%.

С 17 по 23 февраля в Нижнем Новгороде недельный эпидемический порог по заболеваемости гриппом превышен на 7%, в области — на 4%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Сейчас на карантин частично или полностью остаются закрытыми 7% школ и детских садов по всей области. Эта мера вводится в том случае, если 20% учеников болеют гриппом или ОРВИ, пишет ИА «НьюсНН».

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